Красногорск, , 13:51 — REGNUM Масленица в 2021 году должна быть организована в Подмосковье таким образом, чтобы стать интересной для жителей. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава Подмосковья призвал руководителей муниципальных образований подойти к этому вопросу креативно и проявить внимание к организации торжеств в каждом округе.

«С 8 марта начинается масленичная неделя. Главы должны сделать так, чтобы было интересно. Прошу подойти к этому предельно внимательно. Я бы сказал креативно. 14 марта — основные торжества. Будет здорово, если в каждой территории мы увидим заботу и внимание к этому традиционному мероприятию», — сказал Воробьев.