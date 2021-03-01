Москва, , 13:37 — REGNUM Тренерский штаб сорной России по фигурному катанию определился с составом команды на чемпионат мира. Об этом 1 марта сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В женском одиночном катании на чемпионате мира выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. У мужчин примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В соревнованиях спортивные пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах на льду будут состязаться: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира состоится в Швеции с 22 по 28 марта.