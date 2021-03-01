Верхний Уфалей, Челябинская область, , 13:35 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области возбуждено уголовное дело о растрате более 800 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Речь идёт о казённом учреждении «Спецслужба». По данным следствия, преступление было совершено в 2019—2020 годах. Его выявили сотрудники областной Контрольно-счётной палаты. Следователи полагают, что деньги были выплачены одной из фирм за работы по муниципальному контракту, но эти работы не были фактически выполнены.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Выясняются обстоятельства его совершения и круг причастных лиц. По ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества) виновным грозит до шести лет колонии.