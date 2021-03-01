Сеул, , 13:37 — REGNUM Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён по-прежнему лидирует в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 26 февраля среди 2536 человек, кандидатуру губернатора провинции Кёнгидо поддерживают 23,6% опрошенных, что на 0,2% больше, чем неделю назад.

Кандидатуру председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ёна поддерживают 15,5%, что на 1,9% больше по сравнению с опросом, проведенном на прошлой неделе. С другой стороны, уровень поддержки кандидатуры генерального прокурора Юн Сок Ёля, напротив, упал на 2,9%, до 15,5%.

Уровень поддержки кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су составил 7%, бывшего министра юстиций Чху Ми Э — 3%, а премьер-министра Чон Сэ Гюна — 2,4%.