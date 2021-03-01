Барнаул, , 13:32 — REGNUM Из-за непрекращающегося бурана в Алтайском крае ввели новые ограничения на дорогах. По данным спасателей, 1 марта на 16:30 местного времени перекрытыми для всех видов транспорта остаются шесть участков дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-13, К-20, К-26).

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На двух участках дорог федерального значения (Р-256, А-322) ограничения введены для грузового и общественного транспорта. Ограничения действуют на территории 15 муниципальных образований (г. Змеиногорск, г. Рубцовск, Курьинский, Локтевский (г. Горняк), Поспелихинский, Новичихинский, Топчихинский, Калманский, Третьяковский, Алейский, Мамонтовский, Первомайский, Косихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели извещали, что из-за бурана в 11 районах перекрыто пять участков дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26). Пришлось отменить более 50 автобусных рейсов, а в Барнауле подскочили цены на такси.

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