Иерусалим, , 13:39 — REGNUM Израильское правительство одобрило план вакцинации более 120 000 палестинцев, которые легально работают в израильских общинах. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление Координатора правительственной деятельности (COGAT) 28 февраля.

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Структура, которая занимается палестинскими гражданскими делами, объявила, что в ближайшие несколько дней развернет кампанию иммунизации на пограничных переходах и в промышленных зонах по всему Западному берегу. Уколы будут делать израильские медицинские работники.

«В рамках борьбы с распространением коронавируса и в соответствии с рекомендацией COGAT и министерства здравоохранения правительство одобрило кампанию вакцинации палестинских рабочих, имеющих разрешения на работу в Израиле и израильских поселениях», — говорится в заявлении COGAT.

По данным министерства обороны, около 87 000 палестинцев имеют разрешения на работу в Израиле, а еще 35 000 работают в израильских поселениях.