Омск, , 13:32 — REGNUM На площадке мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» в Омске 1 марта стартовала работа пространства Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе конкурса, пространства «Большой перемены», открытые в регионах РФ, станут центрами для непрерывного развития школьников, местами, где они смогут обмениваться опытом участия в конкурсе и идеями собственных проектов.

Кроме того, на площадках исторических парков «Россия — Моя история» будут регулярно проводиться мероприятия с участием экспертов «Большой перемены» и победителей первого сезона конкурса. С 26 февраля по 26 марта по всей стране пройдут «Дни «Большой перемены».

По словам координатора проекта «Большая перемена» Наталии Мандровой, в течение года площадки должны открыться во всех регионах.

Напомним, организаторы конкурса «Большая перемена» — АНО «Россия — страна возможностей», Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр».

Проект «Россия — Моя история» представлен в 23 регионах страны.