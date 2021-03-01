Рим, , 13:32 — REGNUM В сети появилось видео тестирования внедорожника Lamborghini Urus Evo. Ролик с автомобилем размещён на YouTube-канале Varryx.

Испытания новинки проходили в одной из стран Евросоюза, где именно не сообщается.

Тестовое авто было скрыто камуфляжной плёнкой. Однако на видео можно заметить на передних колёсах красные углеродно-керамические тормозные колодки под чёрными многоспицевыми дисками.

Силовой агрегат автомобиля обеспечивает производительность 641 л. с. и крутящий момент 850 Нм. Мотор агрегатируется с восьмискоростным «автоматом». С 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 3,5 с. Максимальная скорость кроссовера равна 305 км/ч.

Ожидается, что премьера нового Lamborghini Urus состоится в конце нынешнего года.

Ранее специалисты Lamborghini провели финальные испытания новой модели Huracan STO. Официальная премьера этого авто ожидается в начале весны текущего года.

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