Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Формирование правительства Байдена — Харрис довольно сильно отошло от обычаев США и имеет качественные отличия в формировании президентской команды. Такой вывод содержится в опубликованном накануне докладе «Администрация Байдена — Харрис: кадровые решения в идеологическом и прикладном аспектах» «Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ».

Сформировавшаяся за последние 50 лет практика перетекания кадров из правительства в синекуры и наоборот была снова применена и в 2021 году, напоминают авторы доклада. При каждом переходе власти от республиканцев к демократам члены правительства занимают видные посты в исследовательских центрах, входят в совет директоров лоббистских фирм, медиахолдингов или корпораций, занимающихся государственными поставками.

Данный механизм получил в Соединённых Штатах название «вращающихся дверей». В качестве примера аналитики привели экс-главу Национального экономического совета, который стал вице-президентом IBM, и его преемника Ларри Кадлоу, получившего должность в Fox Business.

Из бизнес-сектора в Белый дом вернулись Джеффри Зиентц, Деннис Макдоно, возглавлявший при Обаме аппарат Белого дома, ряд других чиновников, включая Ричарда Бернса и Джона Керри — из Carnegie Endowment for Peace.

Главным отличием от устоявшихся традиций стало отсутствие представителей проигравшей партии среди кандидатов в состав кабинета Байдена — Харрис. Эту традицию соблюдал даже Дональд Трамп, в чьём правительстве департамент по делам ветеранов возглавлял демократ Дэвид Шулькин.

Эксперты РУССТРАТ отметили, что подобное поведение противоречит призывам к единству, которыми была наполнена инаугурационная речь президента Байдена. Это решение наверняка разозлило ренегатов в Республиканской партии — сенатора Джеффри Флейка, конгрессмена Джастина Эмаша и других. Они рассчитывали получить вознаграждение, саботируя законодательные инициативы администрации Трампа и поддерживая импичмент бывшему главе Белого дома.