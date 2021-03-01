Москва, , 13:39 — REGNUM Вопрос о создании мемориала на месте гибели оппозиционного политика Бориса Немцова относится к прерогативе властей Москвы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам.

Он отметил, что вопрос памятного объекта на Большом Москворецком мосту, где Немцова убили в феврале 2015 года, должен решать город, это его прерогатива.

Песков прокомментировал акцию памяти Немцова, которая состоялась 27 февраля. По его словам, достаточно много людей захотели почтить память Немцова, и это понятно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля убрали стихийный мемориал на месте гибели Немцова. Это свечи, цветы и фотографии, которые люди оставляли на мосту. Тогда Песков также заявил, что заниматься этим вопросом должны столичные власти.