Пенза, , 13:37 — REGNUM В аэропорту Пензы открыли продажу билетов на рейсы в южных направлениях страны. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Так, запланированные авиарейсы в Симферополь и Сочи будет выполнять компания «ИрАэро». Первый вылет в Крым состоится 29 мая. В последующем полеты станут совершать трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. В Сочи из Пензы — начиная с 30 мая по средам и воскресеньям. Продолжительность перелета — около 2-х часов.

ИА REGNUM напоминает, С 14 февраля авиакомпания «Россия» начала выполнять чартерные рейсы из Казани в Дубай. Авиаперелеты выполняются по воскресеньям на воздушных судах Boeing 737−800.

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