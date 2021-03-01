Москва, , 13:30 — REGNUM Сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира — 2021 под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) или Федерации хоккея России (ФХР). Об этом 1 марта заявил журналистам исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России», — сказал Курбатов.

Он добавил, что на логотипе ОКР изображен российский триколор, поэтому если этот знак будет на груди у спортсменов, то «никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет».

По его словам, решение о том, что российские хоккеисты примут участие в чемпионате мира, уже принято.

Напомним, до 16 декабря 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх без национального флага.

Чемпионат мира по хоккею состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.