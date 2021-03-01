Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Члены движения «Для Грузии» и оппозиционных партий начали 1 марта протестное шествие по центру Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, протестующие выдвинулись от палаточного городка, размещенного возле здания парламента страны, к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили. Он ушёл со всех государственных постов и покинул партию, но протестующие считают, что он якобы продолжает управлять страной.

«Когда мы беспокоим Бидзину Иванишвили, то полиция, министерство внутренних дел, все учреждения защищают Иванишвили. Никаких других доказательств того, что Иванишвили является единственным источником всех видов зла, арестов и политических преследований, не требуется», — сказал журналистам один из участников акции.

Сообщается, что протестующие выдвинулись, скандируя: «Уходи, уходи».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. Когда 23 февраля был арестован обвиняемый в организации беспорядков в Тбилиси председатель ЕНД Ника Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий с 26 февраля объявили бессрочную акцию протеста, возле парламента Грузии протестующие установили палатки.

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