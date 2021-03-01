Красногорск, , 13:29 — REGNUM В первой половине 2021 году на территории Подмосковья будет внедрён новый порядок обращения со строительным мусором. Такие меры 1 марта анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«За первое полугодие 2021 году должен быть наведён порядок по утилизации строительного мусора по самым современным стандартам. Эту работы мы доведем до победы», — сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что к процессу организации сбора строительного мусора уже подключились и активисты-экологи, и местные жители.

«Наша задача четко показать всем, каждому жителю Подмосковья, где, как, по каким стандартам утилизируется строительный мусор. Это будет следующая перемена, которая очень необходима Подмосковью», — заявил Воробьев.

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