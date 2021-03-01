Киев, , 13:34 — REGNUM Скончался первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко. Об этом сообщил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев 1 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко!» — написал он.

Елисеев отметил, что всеми своими достижениями в сфере дипломатии он обязан Зленко.

«Искренние соболезнования… Вечная память!» — добавил бывший чиновник.

Напомним, Анатолий Зленко возглавлял МИД Украины дважды — с 1990 по 1994 и с 2000 по 2003 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине февраля 2021 года в Китае скончался посол Украины Сергей Камышев.

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