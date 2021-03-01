Иерусалим, , 13:32 — REGNUM Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави уверен, что Иран стоит за взрывом на принадлежащем Израилю грузовом судне в Оманском заливе на прошлой неделе. Об этом он заявил 28 февраля на церемонии вручения Благодарственной медали Подразделению 8200 Управления военной разведки, передает Times of Israel.

Кохави сказал, что Израиль имеет дело с целым рядом угроз безопасности на различных военных театрах.

«Только в минувшие выходные мы получили напоминание на одном из этих театров военных действий об одной из самых больших угроз в регионе — Иране, и это полученное напоминание о том, что Иран не только представляет собой ядерную угрозу, но и распространяет и осуществляет террор и операции против гражданских целей», — сказал Кохави.

Его позицию разделяет и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Министерство иностранных дел Ирана 1 марта категорически опровергло его слова о причастности Тегерана к взрыву на грузовом судне Helios Ray в Оманском заливе.