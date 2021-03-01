Воронеж, , 13:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено следственными органами по п. «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

По предварительной версии следствия, с февраля 2019 года по февраль 2021 года в Павловске Воронежской области 39-летний командир роты и 38-летний командира взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области получали от подчиненных незаконное денежное вознаграждение. Деньги — всего, по данным следователей, «оброк» составлял около 100 тыс. рублей ежемесячно — предназначались за «совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе».

Подозреваемые были задержаны в результате совместных мероприятий сотрудников регионального СК и УФСБ России по Воронежской области. Один из подозреваемых отправлен по решению суда в СИЗО.

Отметим, ранее об оперативных действиях в Павловске сообщили местные СМИ — называлась цифра в 15 задержанных сотрудников ДПС.