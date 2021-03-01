Москва, , 13:26 — REGNUM Первый день весны оказался позитивен для рубля. Возможно, что во многом из-за того, что основная торговая площадка — Мосбиржа — с сегодняшнего дня, 1 марта, стала открывать торги на три часа раньше — с 07:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это даёт возможность успеть принять участие в них инвесторам в Азии. Именно в первые часы, пока работали азиатские площадки, рубль укреплялся в 74,60 до 74 руб./доллар.

Это совпадает по направленности с общей динамикой фондовых индексов как рисковых активов, наряду с рублём.

В целом она поддерживается и в середине дня, однако несколько снизились нефтяные цены — с $65,70 до $65,40. за баррель нефти Brent.

К данному времени усилился и доллар на мировом рынке к основным валютам. Это приостановило и ралли рубля.

Сказывается и то, что прекратился период конца месяца с выплатами налогов экспортёрами, который давал дополнительный спрос на рубли.

Сегодня не запланировано важных событий или статистики. Актуальный диапазон изменения курса на день составляет 74−74,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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