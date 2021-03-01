Ташкент, , 13:26 — REGNUM В Узбекистане предложили увеличить срок между процедурой бракосочетания и подачей заявления на заключение брака, сообщает агентство «Уза».

Этот вопрос обсудили участники брифинга, который был посвящен работе судов Ташкента. На мероприятии предложили усложнить процедуру бракосочетания, чтобы дать паре лучше узнать друг друга.

Участники брифинга отметили, что одной из причин частых разводов является неготовность молодых людей к созданию семьи. В частности, предложено усилить внимание к лицам, вступающим в брак.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года в Узбекистане зарегистрировали 75,5 тыс. браков, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Число разводов уменьшилось на 20%, до 12,8 тыс.

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