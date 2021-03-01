Чита, , 13:24 — REGNUM Забайкальский края сегодня, 1 марта, отмечает свой день рождения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в честь этого события в Чите на площади имени В.И. Ленина пройдет ряд мероприятий (ярмарки, викторины, выступление театра песни и танца «Забайкалье»), по завершению которых запланирован фейерверк.

В преддверии 170-летия Забайкальского войскового казачьего общества и в честь дня рождения Забайкальского края администрация губернатора ргиона организовала рабочую встречу казаков Забайкальского края и Республики Бурятия.

По мнению членов казачьего войска, это уникальное событие, поскольку оно объединило забайкальских казаков из двух субъектов. Делегацию из Республики Бурятии возглавил атаман окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Борис Бородин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальскому краю сегодня, 1 марта, исполнилось 13 лет, хотя многие в России называют регион по старинке — Читинская область. Напомним, Забайкальский край был образован 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так в России появились два новых административно-территориальных образования: Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ.

Но вплоть до XVII века эти земли называли Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области). Долгое время их заселяли неандертальцы. После подписания указа от 17 октября 1799 года «О заселении полуденного края Сибири» туда потянулись переселенцы. Непосредственно Забайкальская область была образована в 1851 году.

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В начале ноября 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа.

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