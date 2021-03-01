Москва, , 13:29 — REGNUM Российский президент Владимир Путин готов обсуждать с руководством других стран, в том числе США, даже самые острые вопросы. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам.

Он отметил, что российский лидер не раз говорил о готовности настолько динамично восстанавливать и развивать отношения Москвы и Вашингтона, насколько вторая сторона будет готова к этому. Так Песков ответил на вопрос о возможности личной встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

«Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия урегулировать в ходе общения», — подчеркнул представитель Кремля.

Пока уровень готовности разный, пояснил он. Пока не все страны обладают такой же политической волей.

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