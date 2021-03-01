Красноярск, , 13:24 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшей чиновницы мэрии Красноярска и двух депутатов выявлен ещё один эпизод преступной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам краевого УФСБ России. Бывшая замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирина Тюрина обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере») и двух эпизодов преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере»). Депутат Заксобрания края Евгений Козин (КПРФ) и депутат горсовета Красноярска Иван Азаренко (КПРФ) обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Как сообщили в краевом ГСУ СКР, в ходе расследования выявлен новый эпизод преступной деятельности обвиняемых. Против них в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела о получении взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2019 года Тюрина получила от Козина при посредничестве Азаренко взятку в сумме 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за гарантированное заключение договора-купли продажи муниципального помещения по минимальной цене. Это помещение Козин планировал использовать для осуществления предпринимательской деятельности через аффилированное ему ООО.

В настоящее время Козин находится под стражей, Азаренко — под домашним арестом. В отношении Тюриной избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Козин был заключён под стражу до 6 апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае арестован депутат Заксобрания