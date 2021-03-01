Москва, , 13:24 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин поздравит с юбилеем экс-президента СССР Михаила Горбачёва, которому 2 марта исполнится 90 лет. Об этом 1 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не сомневаюсь, что президент (Путин) поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. Обо всем, как это будет, мы сообщим своевременно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Горбачёв заявил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе США Джо Байдену, чтобы обсудить различные проблемы в сфере международной безопасности, необходимо провести личную встречу.

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