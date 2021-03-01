1 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Чебоксары, , 13:36 — REGNUM В Чувашии февраль в этом году стал не только самым холодным, но и снежным. В последний месяц зимы несколько раз вводились ограничения на трассах из-за обильных снегопадов и плохих погодных условий, республику также накрывали сильные метели. В результате во дворах и на обочинах Чебоксар можно увидеть многометровые сугробы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Низина Наталия Николаева © ИА REGNUM

Солнце в «салоне» транспорта Наталия Николаева © ИА REGNUM

Шиповник Наталия Николаева © ИА REGNUM

Хлебная «кормушка» Наталия Николаева © ИА REGNUM Зимний пейзаж Наталия Николаева © ИА REGNUM

В феврале в Чувашии спасатели несколько раз объявляли жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности, которые означают опасные погодные явления. В последний раз, 26 — 27 февраля, снегопады принёс атлантический циклон, а шквалистый ветер обеспечил сильные метели и плохую видимость на дорогах. На трассах в Чувашии вводились ограничения, была усилена работа дорожных служб. По предварительным данным, за сутки высота сугробов выросла ещё на 10−15 сантиметров.

Многометровая снежная «пирамида» Наталия Николаева © ИА REGNUM

Грузо-пассажирский автомобиль в снежном плену Наталия Николаева © ИА REGNUM

Во дворе Наталия Николаева © ИА REGNUM

Легковой автомобиль в снежных оковах Наталия Николаева © ИА REGNUM

В Чебоксарах в снежные выходные дорожные силы были брошены на расчистку городских улиц, во дворах пыхтели дворники. Об уровне работы можно было судить по высоким сугробам возле подъездов и на обочинах дорог, которые порой вдвое превышали человеческий рост. Однако редко где чистили детские площадки, в результате качели и скамейки буквально тонули в снегу. И массу детей в эти выходные можно было увидеть не играющими во дворах, а толпящихся в торговых центрах, куда со спадом случаев заражения коронавирусом им открыли доступ без обязательного сопровождения взрослых.

На детской площадке Наталия Николаева © ИА REGNUM

На детской площадке Наталия Николаева © ИА REGNUM

На детской площадке Наталия Николаева © ИА REGNUM

В целом в феврале, по расчётам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, средняя температура была на шесть градусов ниже, чем в январе и декабре. А последняя декада февраля стала самой холодной за последние десять лет: средняя температура воздуха составила — 20 градусов мороза.

Из-за сильных снегопадов дети легко взбираются на крыши строений Наталия Николаева © ИА REGNUM

Между тем, по предварительным данным, в марте снегопады продолжатся: 2 — 4 марта может выпасть от 6 до 11 мм осадков, что составляет около 25−30% месячной нормы.

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