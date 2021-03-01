Вашингтон, , 13:19 — REGNUM США не могут просто так взять и разорвать отношения с Саудовской Аравией. Такой шаг был контрпродуктивным по части продвижения интересов США, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 12 января в The Strategist.

В феврале США подготовили доклад об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В этом документе, подготовленном американскими спецслужбами, основная ответственность за шокирующее преступление была возложена на наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана.

«Мы вряд ли найдем неопровержимые доказательства, но «отпечатки пальцев» Салмана повсюду вокруг убийства Хашогги. Существуют не только многочисленные фотографии и свидетельства того, что это было сделано людьми, близкими к наследному принцу», — подчеркнул Хаас.

«Существует также простая реальность, что без разрешения бин Салмана в Саудовской Аравии не происходит ничего, что имело бы какого-либо значительного политического значения», — добавил он.

И если бывшая администрация, которую возглавлял президент Дональд Трамп, и закрыла глаза на произошедшее, то нынешняя относится к этому совсем иначе. Так, Джо Байден уже несколько дистанцировался от проводимой Саудовской Аравией военной кампании в Йемене. Более того, центральную роль во внешней политике Вашингтона теперь играют права человека.

«Тот факт, что Байден общался не напрямую с наследным принцем, а вместо этого позвонил страдающему проблемами со здоровьем королю Салману, подчеркивает желание Байдена отделить отношения США с королевством от отношений с наследным принцем», — продолжил аналитик, заявив о том, что подобное разделение едва ли продержится долго.

«США не в состоянии предотвратить его восхождение на престол после смерти отца. Любая попытка сделать это почти наверняка потерпит неудачу, что вызовет ответную реакцию националистов, вызовет внутреннюю нестабильность или и то, и другое вместе», — отметил Хаас, подчеркнув, что у США есть много причин для поддержания рабочих отношений с человеком, который, вероятно, на протяжении десятилетий будет руководить страной, которая имеет решающее значение для установления мировых цен на энергоносители, сдерживания Ирана, противодействия терроризму и, если они захотят сделать это, содействия миру на Ближнем Востоке.

Более того, Саудовская Аравия — далеко не единственная страна в мире, где США имеют дело с несовершенным лидером. То же самое можно сказать и об их взаимоотношениях с Россией и Китаем.

«Не поймите меня неправильно», — призвал Хаас. — Байден правильно делает, что заключает сделки с [Владимиром] Путиным и Си [Цзиньпином]. Этого требуют стратегические и экономические интересы США, а способность Америки влиять на поведение России и Китая внутри страны ограничена».

«США могут и должны критиковать и наказывать [неугодным им страны], но было бы безответственным и обреченным на провал шагом пытаться держать все двусторонние отношения с Россией или Китаем в заложниках своей внутренней политики. Цель внешней политики не в том, чтобы продвигать ценности, а в том, чтобы продвигать интересы», — напомнил президент Совета по международным отношениям.

Если Вашингтон пойдет по такому пути реализма, он может обеспечить себе целый ряд возможностей. Поэтому в обмен на перспективу официальной встречи с официальными лицами администрации Байдена Эр-Рияд должен взять на себя твердое обязательство, что он никогда больше не будет таким образом нападать на политического оппонента и что он освободит заключенных в тюрьму правозащитников.

Налаживание дипломатических путей взаимодействия с Саудовской Аравией позволило бы сохранить возможность создания Палестинского государства и тем образом решить Израильско-палестинский конфликт. Объединенные Арабские Эмираты согласились нормализовать отношения с Израилем только тогда, когда Израиль согласился не аннексировать оккупированные палестинские территории в течение как минимум трех лет. По некоторой информации, наследный принц готов навести мосты с Израилем, но его отец — нет, и против этого может выступить большая часть населения королевства. Даже израильское правительство, приверженное расширению еврейских поселений на оккупированных территориях, может столкнуться с трудностями при сопротивлении их сдерживанию в обмен на мир и дипломатические отношения с королевством.

Приглашать Мухаммеда бин Салмана, заключает Хаас, в США, не говоря уже о Белом доме, можно будет еще нескоро, но полный отказ от поддержания с ним взаимоотношений — это не ответ.

«Прагматичные, завязанные на конкретных условиях отношения с ним могут обеспечить защиту и свободу многим гражданам Саудовской Аравии, сделают возможным сотрудничество, которое поспособствует срыву ядерных амбиций Ирана, а также тому, чтобы положить конец войне в Йемене и улучшить перспективы израильско-палестинского мира. Ничто из этого не вернет Хашогги к жизни, но придаст дополнительный смысл его смерти», — подчеркнул Хаас.

Читайте также: Невеста Хашогги призвала наказать саудовского принца после доклада США

Напомним, после публикации доклада об убийстве Хашогги США ввели санкции в отношении 76 поданных Саудовской Аравии.