Вашингтон, 1 марта 2021, 13:19 — REGNUM США не могут просто так взять и разорвать отношения с Саудовской Аравией. Такой шаг был контрпродуктивным по части продвижения интересов США, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 12 января в The Strategist.
В феврале США подготовили доклад об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В этом документе, подготовленном американскими спецслужбами, основная ответственность за шокирующее преступление была возложена на наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана.
И если бывшая администрация, которую возглавлял президент Дональд Трамп, и закрыла глаза на произошедшее, то нынешняя относится к этому совсем иначе. Так, Джо Байден уже несколько дистанцировался от проводимой Саудовской Аравией военной кампании в Йемене. Более того, центральную роль во внешней политике Вашингтона теперь играют права человека.
«Тот факт, что Байден общался не напрямую с наследным принцем, а вместо этого позвонил страдающему проблемами со здоровьем королю Салману, подчеркивает желание Байдена отделить отношения США с королевством от отношений с наследным принцем», — продолжил аналитик, заявив о том, что подобное разделение едва ли продержится долго.
Более того, Саудовская Аравия — далеко не единственная страна в мире, где США имеют дело с несовершенным лидером. То же самое можно сказать и об их взаимоотношениях с Россией и Китаем.
Если Вашингтон пойдет по такому пути реализма, он может обеспечить себе целый ряд возможностей. Поэтому в обмен на перспективу официальной встречи с официальными лицами администрации Байдена Эр-Рияд должен взять на себя твердое обязательство, что он никогда больше не будет таким образом нападать на политического оппонента и что он освободит заключенных в тюрьму правозащитников.
Налаживание дипломатических путей взаимодействия с Саудовской Аравией позволило бы сохранить возможность создания Палестинского государства и тем образом решить Израильско-палестинский конфликт. Объединенные Арабские Эмираты согласились нормализовать отношения с Израилем только тогда, когда Израиль согласился не аннексировать оккупированные палестинские территории в течение как минимум трех лет. По некоторой информации, наследный принц готов навести мосты с Израилем, но его отец — нет, и против этого может выступить большая часть населения королевства. Даже израильское правительство, приверженное расширению еврейских поселений на оккупированных территориях, может столкнуться с трудностями при сопротивлении их сдерживанию в обмен на мир и дипломатические отношения с королевством.
Приглашать Мухаммеда бин Салмана, заключает Хаас, в США, не говоря уже о Белом доме, можно будет еще нескоро, но полный отказ от поддержания с ним взаимоотношений — это не ответ.
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Напомним, после публикации доклада об убийстве Хашогги США ввели санкции в отношении 76 поданных Саудовской Аравии.