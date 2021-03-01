Джакарта, , 13:19 — REGNUM Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что туристический сектор поможет восстановлению экономики острова от воздействия пандемии, сообщает Antara.

«Я вместе с рядом соответствующих министров сформулировал зеленую зону для местных и иностранных туристов», — заявил губернатор Бали.

Губернатор Бали оценил общенациональное движение за вакцинацию по всей Индонезии. Это движение является попыткой восстановить здоровье людей, а также экономики Бали, особенно туристического сектора.

На острове Бали привьют от коронавируса 5000 сотрудников туризма, а также пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Анкаре продолжает продвигать индонезийский туризм в Турции, распространяя информацию о самых популярных направлениях в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия продвигает туризм в Турции