Берлин, , 13:22 — REGNUM Весной 2021 года в Берлине начнется строительство межконфессионального культового центра для евреев, христиан и мусульман. Об этом передает Times of Israel 28 февраля.

Объект будет включать синагогу, мечеть и церковь, которые будут связаны между собой через центральную зону собраний.

Здание, получившее название «Дом Одного» (имеется в виду, очевидно, одного Бога), будет построено на месте бывшей разрушенной церкви. Первый камень в фундамент здания будет заложен на церемонии 27 мая, строительство займет около четырех лет. Стоимость проекта составит около 47 миллионов евро. Большая часть расходов будет покрыта немецким правительством, а часть — за счет пожертвований.

Здание, спроектированное берлинской архитектурной фирмой Kuehn Malvezzi, уже в шутку прозвали «церквомечегогой».