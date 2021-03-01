Минск, , 13:17 — REGNUM Для нового белорусского государственного праздника — «Дня народного единства» — лучше подходит дата 17 сентября, чем 14 ноября 1939 года, когда Верховный Совет БССР оформил воссоединение Западной Белоруссии по итогам Освободительного (польского) похода Красной Армии. Об этом 1 марта заявила ИА REGNUM заместитель председателя молодёжного движения белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

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«17 сентября, как предполагаемая дата Дня народного единства, безусловно, лучше, чем вторая предложенная, когда западные области юридически включили в состав СССР», — сказала зампред белорусской РПТС.

Дата 17 сентября, по её мнению, лучше даты 14 ноября тем, что «исключает любимую тему западников о якобы равной ответственности Гитлера и СССР в разделе Польши в 1939 году». Мирсалимова пояснила: «Ведь 17 сентября 1939 года фактически никакого государства Польша уже не существовало! Правительство и военное руководство покинуло страну накануне, золотой запас был вывезен, к этому времени польские вооружённые силы были окружены, пленены и разгромлены, а войска вермахта подошли ко Львову, Бресту и Белостоку. То есть остались территории, предоставленные сами себе, которые, несомненно, были бы оккупированы гитлеровской Германией и использованы для нападения на СССР».

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«Советское правительство действовало в рамках международных договоренностей, и войска РККА не перешли линию Керзона, которая признавалась Западом как рубеж, за которым находятся наши земли. Это совершенно справедливо именуется в историографии — Освободительный поход», — подчеркнула зампред молодёжного движения белорусской партии.

Она отметила также: «Важный момент: никакой «Беларуси» тогда не существовало. Была Белоруссия. И обращение к тому периоду истории подразумевает корректные названия. В состав БССР вошли земли Западной Белоруссии».

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«Если дата 17 сентября будет утверждена — значит, восторжествует историческая справедливость», — уверена Мирсалимова.

Оценивая перспективу установления нового официального праздника, который отмечался в середине прошлого века и неформально отмечается белорусской общественностью в XXI веке, представитель РПТС сказала: «Конечно, прежде чем объявлять о дате единства, сначала нужно этого единства достичь. Необходимо убрать причины внутреннего раскола общества в стране. А дата должна лишь подтвердить наличие гражданского согласия и народного единства».

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