Москва, , 13:23 — REGNUM Никакой «аннексии Крыма» не было, так как полуостров воссоединился с Россией в соответствии с нормами международного права. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 марта журналистам, комментируя слова президента США Джо Байдена об отказе признавать Крым частью РФ.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что её не было», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией. При этом был предпринят абсолютно чёткий и безупречный набор юридических действий.

Факт воссоединения нужно просто признать, добавил он, как и факт того, что Крым уже несколько лет является одним из российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Джо Байден назвал Крым «Украиной» и подчеркнул, что США никогда не признают «аннексию» полуострова Россией.

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