Самара, , 13:17 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти трёх человек возбуждено в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 27 февраля текущего года в доме в н.п. Сергиевск были найдены тела двух женщин 1963 года рождения и мужчины 1961 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

По предварительной версии, смерть людей наступила из-за отравления угарным газом, поскольку были нарушены правила пользования газовыми отопительными приборами.

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