Стрый, Украина, , 13:18 — REGNUM Во Львовской области Украины депутат Верховной рады Александр Дубинский попал в ДТП. Об этом сообщило 1 марта украинское издание «Вести».

По данным журналистов, авария произошла во Львовской области недалеко от города Стрый.

«Народный депутат Александр Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего его автомобиль столкнулся с другим авто», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажир автомобиля Jeep, в который врезался политик. Оба человека госпитализированы. О состоянии Дубинского не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины спасли мужчину, оказавшегося под завалами после взрыва на территории сельской школы.

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