Казань, , 13:36 — REGNUM В Казани из 30 проблемных домов достроили 23 объекта на 4 740 квартир. Семь домов на 2 959 квартир остаются недостроенными, сообщает 1 марта пресс-служба городской администрации.

В прошлом году ввели в эксплуатацию дом №2 на 190 квартир в жилом комплексе «Молодежный» по улице Ноксинский Спуск. Ожидают завершения 4 дома компании «ФОН» (1 999 квартир, 1 556 дольщиков), 3 дома ООО «Фирма «Свей» (960 квартир, 1 063 дольщика). Их достройку закончит новый застройщик — фонд «Дом.РФ».

Общая сумма выделяемых средств на это составила около 9 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей — из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, Татария по итогам 2020 года вошла в шестерку лидирующих регионов по объемам помощи, оказанной обманутым дольщикам. По республиканской программе в 2020 году были восстановлены права 398 обманутых дольщиков, сданы семь проблемных домов на 990 млн рублей.

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