Москва, , 13:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет 1 марта рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероникой Скворцовой. Об этом 1 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал пресс-секретарь, в понедельник, 1 марта, глава российского государства работает в Кремле.

«(Российский президент) позанимается вопросами ФМБА, Федерального медико-биологического агентства. У него на докладе о деятельности агентства будет руководитель, Вероника Скворцова», — сказал он.

Также Песков указал, что кроме этого, у президента РФ на 1 марта намечены внутренние встречи и совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что после цифровой трансформации социальной сферы у граждан останется возможность личного взаимодействия с органами власти.