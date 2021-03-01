Барнаул, , 13:11 — REGNUM В Алтайском крае с 1 марта введены новые правила продажи алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в соответствии с поправками, внесёнными в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» речь идёт о запрете розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 30 квадратных метров.

Таким образом, нововведения направлены на обеспечение общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания.

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, объекты питания (рестораны, кафе, бары, буфеты) с реализацией алкоголя в многоквартирных домах имеются практически во всех городах и в пяти районах края. Их общее количество составляет более 300. При этом, в случае, если площадь зала обслуживания посетителей будет составлять менее 30 кв. метров, то предприниматель вправе перепрофилировать объект общественного питания в торговый объект, сохранив рабочие места и занятость для работников заведения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым внесли в Госдуму законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем.

Согласно поправкам, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать даже полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

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