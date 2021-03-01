Иерусалим, , 13:16 — REGNUM Солдат израильской армии, погибший в результате трагического инцидента на военной базе на прошлой неделе, пожертвовал свои легкие пациенту с коронавирусом. Об этом передает Ynet 28 февраля.

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22-летний сержант Ионатан Гранот скончался 26 февраля и был похоронен в кибуце Эйнат в центральной части Израиля. В ходе следствия было установлено, что мужчина погиб в результате «случайной осечки» на своей базе.

Первоначальное расследование показало, что база использовалась для подготовки войск, готовящихся к оперативному развертыванию в секторе Газа. После того, как бойцы закончили пользоваться стрельбищем, командир взвода разрядил оружие и поставил его рядом с позицией ротного охранника. Затем командир поднял одно из орудий и наугад направил его на то место, где солдат шел с товарищем. В этот момент, по-видимому, и произошел выстрел. Пуля попала солдату в голову.

Гранот оказался донором органов, после его смерти у него — пять реципиентов. Его лёгкие, с разрешения его матери, были пересажены ковид-пациенту. Трансплантация в медицинском центре Шеба стала первой в своем роде в Израиле; этот реципиент стал одним из пяти человек, чьи жизни, возможно, будут спасены органами, пожертвованными молодым сержантом.