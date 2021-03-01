Улан-Удэ, , 13:10 — REGNUM В Бурятии ушёл из жизни герой Великой Отечественной войны, служивший в разведке Хурган Бадмаев. Ему было 102 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала республики.

Он родился в Курумканском районе Бурятии. После обучения в Иркутской юридической школе в 1942 году его направили на курсы военного переводчика в Подмосковье. Боевой путь начал в составе политотдела 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Вёл разведку в тылу врага на территории марионеточного государства Манчжоу-Го, в совершенстве владея японским языком.

«Азиатская внешность, знание языка и традиций помогали разведывательному делу. Собранная им в Харбине информация уходила в разведцентры Владивостока, Хабаровска, Москвы», — отметили в Заксобрании.

А августе 1945 года Хурган Бадмаев зачитал на площадь Харбина акт о капитуляции Японии. После войны работал в Хабаровске газете «Нихон симбун», издававшейся для японских военнопленных. Затем работал в сельском хозяйстве в своём родном районе.

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