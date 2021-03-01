Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила 1 марта постоянный представитель Британии при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

По ее словам, есть много областей, в которых Запад может работать с Россией.

«Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вудворд заявила, что британские власти готовы рассмотреть любые инициативы по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), при этом они считают, что исполняют все свои обязательства по ядерному разоружению.

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