Уфа, , 13:11 — REGNUM Экс-чиновника в Башкирии обвинили в махинациях с землей и получении взятки. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый 43-летний экс-начальник отдела КУС министерства земельных и имущественных отношений республики по Иглинскому району с октября 2017 года по август 2018 года заключил договоры аренды земли с ООО «Главспецстрой».

"В нарушение требований законодательства чиновник незаконно согласовал коммерческой организации переуступку прав требований физическим лицам. В результате из муниципальной собственности отчуждено 25 земельных участков общей кадастровой стоимостью 8,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что в 2018 года фигурант уголовного дела получил 2,8 млн рублей. По версии следствия, за это он обязался заключить с местным жителем договор купли-продажи земли площадью 9,6 га стоимостью 2,9 млн рублей.

«Кроме того, в октябре 2017 года в результате неправомерных действий обвиняемого ДНТ «Сосновый бор» передан в безвозмездное пользование земельный участок общей площадью 49,7 га стоимостью 15 млн рублей», — передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что помимо этого, в 2016 году обвиняемый, в рамках судебного разбирательства, подписал мировое соглашение. В результате, из собственности муниципалитета был выведен земельный участок площадью 104,7 га стоимостью 40 млн руб.

По данным фактам было возбуждено головное дело по признакам превышения должностных полномочий и получения взятки. Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут переданы в суд.

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