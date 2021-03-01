Ярославль, 1 марта, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле прошло первое заседание бизнес-клуба «Театрал», это совместный проект театра драмы им. Федора Волкова и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Аппарат бизнес-омбудсмена Сцена Волковского театра

По предложению художественного руководителя театра имени Волкова Сергея Пускепалиса заседания бизнес-клуба приурочены к премьерным спектаклям. В день открытия «Театрала» гости увидели постановку режиссёра Владимира Смирнова (Данай) «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина.

«Мы получили очень много положительных откликов от наших гостей, видим, что почти за год пандемии и встреч преимущественно в онлайн-формате люди соскучились по живому общению. А театр — это прекрасная возможность проявлять эмоции и получать от этого удовольствие. В труппе Первого русского очень много талантливой молодежи, действует Благотворительный фонд поддержки и развития театра им. Федора Волкова, приоритетной задачей которого является помощь ветеранам сцены. Надеемся, что, поближе познакомившись с актерами, прикоснувшись к закулисью театральной жизни, наши предприниматели тоже смогут принять участие в этой работе», — заявил по итогам встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Среди членов клуба — представители малого и среднего бизнеса Ярославской области. Встречи «Театрала» планируется проводить раз в квартал. Одно из заседаний бизнес-клуба пройдет в июне 2021 года и будет приурочено к IX Межрегиональному совещанию уполномоченных по защите прав предпринимателей. В театр отправятся его участники из 60 регионов России