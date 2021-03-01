Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM В петербургский парламент поступил законопроект о составе Генерального плана города. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЗакСе. Документ рассмотрят на заседании уже 3 марта.

Вид на «Лахта-центр» с Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

«По сути это новый, гораздо более выверенный подход к разработке и рассмотрению проекта Генерального плана города. Тот подход, который сможет защитить наш город от строительного хищничества», — считает спикер парламента Вячеслав Макаров.

В главный градостроительный документ предлагается включить положение о территориальном планировании Петербурга, карты всех функциональных зон и территориальных единиц, а также объектов, планируемых для размещения. В положении о планировании должны содержаться цели пространственного развития Петербурга в соответствии со Стратегией социально-экономического развития, сроки исполнения этапов Генплана, описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения об объектах, планируемых для размещения и реконструкции, а также о потребностях города в каждом виде объектов регионального значения.

Макаров надеется, что таким образом Генплан наконец прочно свяжут со стратегией развития города, а также это поможет против всякого рода градостроительных нарушений.

«Слишком часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда на территории рекреационной зоны, зеленых насаждений вдруг начинает расти гостиничный комплекс или элитное жилье. Либо в жилой застройке начинают возводить промышленное предприятие. Хотите изменить назначение зоны — представьте проект парламенту на этапе стратегического планирования. А депутаты учтут мнение жителей и решат — одобрять его или нет. Из тех же соображений обоснование всех пунктов Генерального плана объявляется обязательным. Если в проекте указано строительство нового жилого комплекса, торгового центра, офисного пространства, автостоянки — докажите целесообразность постройки этого объекта, насколько он нужен городу и не ухудшит ли качество жизни петербуржцев в плане транспортной и социальной инфраструктуры, экологической обстановки. А парламент, опять же, решит, весомы ли ваши аргументы», — добавил Макаров.

При этом, согласно документу, все стройки должны будут проходить экологическое согласование с учетом результатов мониторинга атмосферного воздуха. ЗакС не должен будет «в пожарном порядке останавливать уплотнительную застройку, проекты, продиктованные лишь алчностью недобросовестных девелоперов и согласованные по непонятным правилам», указал Макаров, так как люди требуют от депутатов «прекратить это безобразие».

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