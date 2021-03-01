Красногорск, , 13:09 — REGNUM Объекты социальной инфраструктуры в Подмосковье следует вводить к эксплуатацию с опережением графика. Об этом 1 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По его словам, в Подмосковье традиционно выделяются большие финансовые ресурсы на строительство социальных объектов. При этом их своевременную сдачу нельзя считать высоким показателем работы. В области нужно выстроить работу так, чтобы соцучреждения вводились в эксплуатацию с опережением графика.

«У нас есть амбиции, а если просто сказать — необходимость строить все эти объекты досрочно. Это все реально, если подходить к этому с умом, если опираться на профессиональных подрядчиков. Многие объекты мы сдали досрочно. Важно чтобы это не было эпизодом, а стало нормой, что объекты сдаются досрочно», — заявил Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев призвал коммунальные службы Подмосковья готовиться к подтоплениям