Пермь, , 13:03 — REGNUM Группа депутатов Заксобрания Пермского края выступила инициатором законопроекта, согласно которому для эвакуаторщиков предполагаются новые правила, сообщает пресс-центр регионального парламента.

В частности, предложено ввести конкурсный отбор для специализированных организаций, выполняющих функции по перемещению и хранению задержанных автомобилей. Согласно документу. За каждым авакуаторщиком для обслуживания будет закреплена определённая территория на пять лет.

Сейчас организации, занимающиеся транспортировкой и хранением арестованных транспортных средств, работают без привязки к конкретной территории. Авторы инициативы считают, что работа в таких условиях приводит к недобросовестной конкуренции между организациями.

Кроме того, на каждой территории обслуживания должен появиться единый диспетчерский центр для координации и обеспечения эффективного взаимодействия всех участников процесса эвакуации транспорта.

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