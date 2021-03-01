Москва, , 13:03 — REGNUM США настолько привыкли к своему лидерству на мировой арене, что им будет сложно уступить свои позиции кому-либо другому, включая Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогноз Bank of America о том, что к 2027−2028 годам китайский ВВП превзойдет американский.

«В ближайшее время ждать высоких показателей экономического роста от Китая и других стран все-таки не стоит, — сказала Новикова. — Хотя, безусловно, китайская экономика может продолжить развитие своего внутреннего рынка, тем самым выдержав спад, наблюдающийся в мировой экономике. Если же говорить об отношениях американской и китайской экономик, то, с одной стороны, США пытаются повлиять на Китай при помощи санкций, но, с другой стороны, во многом зависят от экономики Поднебесной. Например, Китай на регулярной основе покупает американские облигации».

Как подчеркнула Новикова, США настолько привыкли к своему лидерству на мировой арене, что им будет сложно уступить свои позиции кому-либо другому, включая Китай.

«Но рано или поздно такое случится», — убеждена экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай надеется на сотрудничество с США, которое будет основываться на взаимном уважении и отсутствии конфронтации.

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