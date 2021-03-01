Москва, , 13:02 — REGNUM Между Москвой и Сахалином в летних период 2021 года количество прямых авиарейсов увеличится в три раза. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, с 16 мая по 3 октября самолёты авиакомпании из Москвы в Южно-Сахалинск будут совершать рейсы два раза в день. С 4 июня по 25 сентября добавится третий ежедневный рейс.

В данное время из Москвы в Южно-Сахалинск ежедневно летает только один рейс. Цена авиабилета составляет около 24 тыс. рублей. на одного туда-обратно. В АТОР отметили, что туры на Сахалин на лето-2021 подорожали на 7−10%.

Как сообщало ИА REGNUM, въезжающим в Сахалинскую область туристам необходимо получить цифровой пропуск и предоставить отрицательный тест на коронавирус.

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