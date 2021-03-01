Минск, , 13:01 — REGNUM Остановить рост цен на лекарства, отказаться от посреднических услуг и заставить «очумелых» предпринимателей работать с минимальной прибылью распорядился 1 марта заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Белоруссии Василия Герасимова. Он возмутился повышением цен на лекарства после того, как правительство подняло налог на 10%, сообщает президентская пресс-служба.

«Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Белоруссии. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение», — сообщил Лукашенко.

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Он также заявил: «Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное — лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал».

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«Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — сообщил Лукашенко.

Напомним, 1 марта Лукашенко поручил КГК бороться с выдачей зарплат в конвертах. Он заявил Герасимову: «Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз — заплатил хороший штраф. Ну, а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие».