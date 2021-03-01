Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM В Свердловской области пока не удалось ввести вытрезвители, так как правила их работы так и не утверждены. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог по УрФО Антон Поддубный на пресс-конференции.

Хотя закон о возвращении вытрезвителей уже принят, но правила организации их деятельности до сих пор не утвердили, отметил Поддубный.

«Поэтому по Свердловской области пока этот вопрос не решен», — сказал специалист.

Ранее уральские наркологи поддержали возвращение вытрезвителей на улицы российских городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий властям создавать на территории города вытрезвители.

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