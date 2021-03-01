Киев, 1 марта 2021, 13:07 — REGNUM В Верховной раде Украины установят сенсорные кнопки для голосования. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета. Об этом сообщил 1 марта официальный телеканал «Рада».
По его словам, новые кнопки исключат возможность парламентариев голосовать вместо своих коллег.
Он отметил, что новая система голосования имеет все необходимые сертификаты.
Позже глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев уточнил в своём Telegram-канале, что кнопки для голосования будут просто сенсорными, а не биометрическими, то есть работающими по отпечатку пальца конкретного депутата.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать «суд в смартфоне», переместив многие бюрократические процедуры в онлайн.
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