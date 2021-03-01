Киев, , 13:07 — REGNUM В Верховной раде Украины установят сенсорные кнопки для голосования. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета. Об этом сообщил 1 марта официальный телеканал «Рада».

По его словам, новые кнопки исключат возможность парламентариев голосовать вместо своих коллег.

«Со следующего планарного заседания… мы сможем продемонстрировать систему, которая не будет позволять использовать кнопкодавство», — сказал Разумков.

Он отметил, что новая система голосования имеет все необходимые сертификаты.

Позже глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев уточнил в своём Telegram-канале, что кнопки для голосования будут просто сенсорными, а не биометрическими, то есть работающими по отпечатку пальца конкретного депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать «суд в смартфоне», переместив многие бюрократические процедуры в онлайн.

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