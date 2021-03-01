Сеул, , 13:05 — REGNUM В период с 19 по 25 февраля в Южной Корее зафиксировали десять случаев заражения высокопатогенным штамм птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств.

По их словам, с октября 2020 года в стране зафиксировано 207 очагов птичьего гриппа среди диких птиц.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Канвондо, где выявлен 41 очаг инфекции. За ней следует провинция Кёнгидо (40 очагов), провинция Кёнсан-Намдо (24 очага), провинция Кёнсан-Пукто (19 очагов), провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто (по 16 очагов), провинция Чхунчхон-Намдо (13 очагов) и провинция Чхунчхон-Пукто (11 очагов).