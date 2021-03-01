Москва, , 13:00 — REGNUM На развитие улично-дорожной сети Крыма дополнительно направлено 10,5 млрд рублей. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он рассказал, что в республике «уже созданы такие ключевые объекты, как трасса «Таврида» и Крымский мост».

«Также мы дополнительно направили региону 10,5 млрд рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 километров дорог. Улично-дорожная сеть должна стать современной и качественной», — сказал он.

Мишустин поставил перед руководством субъекта РФ задачу реализовать запланированные работы полностью и в срок.