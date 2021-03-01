Москва, , 13:00 — REGNUM В ближайшее время Мещанский суд Москвы вынесет решение о меры пресечения блогеру Андрею Пыжу, который обвиняется в незаконном получении доступа к государственной тайне. В суде уточнили, что заседание состоится 3 марта.

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О продлении блогеру ареста ходатайствует следствие. Срок его содержания под стражей истекает 5 марта.

Напомним, гражданин России и Украины Андрей Пыж обвиняется по ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Свою вину он не признаёт.

Как утверждает источник ТАСС, уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.